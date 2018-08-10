Новости о пенсионной реформы в России: будет ли повышен пенсионный возраст?

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за повышение пенсионного возраста. Свежий комментарий из его уст прозвучал сегодня. Глава правительства сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством, которое обязательно нужно выпить, что поправить здоровье.

Пенсионная реформа в России 2018: последние новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу в России с горьким лекарством и отметил, что ели его не принять все может закончиться гораздо хуже. О чем он, разберемся.

Если пенсионный возраст не повышать, уверен Медведев, возможны серьезные последствия для бюджета. И даже с учетом болезненности этой реформы, она является необходимой.

"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения", - сделал сравнительный вывод Медведев.

Он напомнил, что переходный период займет определенное время, в течение которого россияне адаптируются. Премьер отметил, что законопроект еще ожидает второе и третье чтения. "Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны", – добавил он.

Пенсионная реформа: свежие новости

Вполне может быть, что во втором чтении Госдумы законопроект о пенсионной реформе очень сильно будет изменён. Об этом заявил Герой труда Кузбасса Владимир Мельник.

Он отметил, что в проекте все привилегии жителям Крайнего Севера будут сохранены - это и различные надбавки и возможность выхода на пенсию досрочно.

Эксперт сообщил, что реформа пенсионной системы также не затронет людей, которые трудятся на вредном или опасном производстве - они также сохранят право досрочного выхода на заслуженный отдых.

Мельник сказал, что в августе во время парламентских слушаний выступить смогут все, не только депутаты, но и простые граждане России.

Последние новости о пенсионной реформе

Правительство подготовит серьезные гарантии для сохранения рабочих мест лицам, которым до пенсии остаётся несколько лет. Об этом сегодня заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что власти могут серьёзно ужесточить ответственность для тех работодателей, которые увольняют без какой-либо уважительной причины людей этой категории.

Медведев при этом заявил, что если данные инициативы палаты парламента одобрят, то они будут внедрены соответствующие предложения.

Нам кажется, что об этом стоило позаботиться гораздо раньше. Будто бы эта проблема возникнет скоро - она уже существует давно.

Если сейчас после 50 лет людей увольняют, то после повышения пенсионного возраста в 60-65 лет и подавно это будут делать, обходя все законы.

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