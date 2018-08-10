В августе 2018 церковные праздники в России: какие православные праздники отмечаются

Количество церковных праздников, которые отмечаются в августе 2018 года, исчисляется несколькими десятками. Какие-то из них в наибольшей степени важны, а о каких-то многие люди забыли. Предлагаем восполнить этот проблем и выделить все православные праздники, которые приходятся на последний месяц лета.

Церковные праздники в августе 2018: список

2 августа – Ильин день. Именно в этот день вспоминают пророку Илью. В народе считается, что после Ильиного дня естественные водоемы наполняются нечистой силой. По данной причине после 2-го августа крайне нежелательно купаться в водоемах, реках, озерах;

11 августа – Рождество Николая Чудотворца;

14 августа – Медовый Спас. В этот день верующие идут в храм для освящения урожая меда. Затем освященный мед рекомендуется употреблять в пищу. Часть меда оставляют в церкви для бедных, остальную часть ценного продукта приносят к себе домой для угощения своих домочадцев;

19 августа – это Преображение Господне, Яблочный Спас. В этот день два пророка провозгласили Иисуса Христа Сыном Божием. Иисус представил перед учениками в образе Божьего Сына, что и обусловило особенное название праздничного дня. В этот день также собирают урожай яблок и освящают его. По традиции на праздник хозяйки готовят разнообразную выпечку с яблоками;

28 августа – это Успение Пресвятой Богородицы. День связан с воссоединением души Девы Марии и Иисуса Христа на небесах. Успение Пресвятой Богородицы всегда отмечают в определенное число, а именно – 28 августа;

29 августа – Ореховый спас. Этот день также считается важным, хотя отмечается в меньшей степени.

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