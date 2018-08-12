День строителя 2018, какого числа: поздравления, история праздника

День строителя в истории России занимает довольно внушительное место. Этот праздник любят и уважают, так как количество строителей каждый год растет. В 2018 году День строителя выпадает на 12 августа. Расскажем подробности об этом замечательном празднике.

День строителя в 2018 году: какого числа

Каждый год во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается профессиональных праздник - День строителя. Какого числа день строителя в 2018 году, историю праздника и как его отмечают строители вы узнаете из статьи.

Какого числа День строителя в 2018 году? Вопрос этот возникает ежегодно - и вот почему. Как и большинство профессиональных праздников, День строителя имеет не фиксированную, "плавающую" дату - праздник отмечается во второе воскресенье августа.

В 2018 году день строителя выпадает на 12 августа.

День строителя: история праздника

Профессиональный праздник День строителя был учрежден указом правительства Советского Союза от 6 сентября 1955 года. Наша страна впервые отмечала его 12 августа 1956 года.

Появление этого праздника не было случайным, оно готовилось заранее. Партия и правительство таким образом хотели показать свою заботу о строителях.

Во второе воскресенья августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года.

А было это так. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"". Лаконичность Указа Президиума Верховного Совета СССР является доказательством того, что День строителя появился отнюдь не случайно, и что его появление подразумевалось и готовилось.

Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур, и просто застолья, о которых пресса тех лет не упоминает, но которые, без сомнения, имели место быть. А вот только специализированные выставки, приуроченные к этому профессиональному празднику, - к сожалению, пока еще редкость...

Но традиция праздновать широко День строителя все же возрождается. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

День строителя: поздравления

Ну, и где б мы жили без строителей?

В шалаше, в котором рай лишь с милым?

А в пещере, братцы, не хотите ли

Испытать терпение и силы?

Обеспечили строители нас домом,

Им оценок понаставим мы отличных!

Не боимся молнии и грома

Под защитой стен своих кирпичных!

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Какой прораб! Вы только посмотрите:

Серьезный взгляд – надежный человек.

В своих руках ты держишь стройки нити,

Ты - дипломат, ты – тактик, ты – стратег.

Ты знаешь, как решить вопрос с начальством,

За качество ответственность несешь,

Следишь, чтоб не было на стройке разгильдяйства,

А если что, то и по матушке пошлешь.

Желаю, чтоб тебя в семье любили,

А за работу, пока вертится Земля,

Чтоб так тебя там "на верху" ценили,

Что поручили реставрацию Кремля.

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Если ваш дом все еще держится и даже ни капли не накренился, то его строил именно этот человек! Никому другому не под силу это мастерство. Пусть же его голова всегда будет наполнена новыми профессиональными идеями и задумками, а руки сохраняют ловкость и твердость движений! С профессиональным праздником, супер строитель!

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Наш строитель – бравый воин,

Он при виде молотка,

Словно мумия, спокоен.

Как ударит им слегка -

Двадцать пять больших гвоздей

В миг забитые по шляпки

В двадцать пять стальных дверей.

Только скажет: все в порядке!

Отгуляет этот праздник,

За большим таким столом,

А назавтра наш проказник

Возведет на Марсе дом.

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