Какой сегодня церковный праздник: 12 августа отмечается несколько православных праздников

Количество церковных праздников, которые отмечаются в нашей стране, поражает воображение разнообразием. В суете современной жизни очень хочется не пропустить тот или иной православный праздник. По этой причине расскажем о тех церковных праздниках, которые выпадают на сегодняшний день, 12 августа 2018 года.

Православная церковь 12 августа 2018 года чествует память о Святых Силе и Силуане, Святого Иоанна Воина и приобретение мощей преподобного Германа Соловецкого. Существует мнение, что Святые Сила и Силуан одно лицо. Но по обыкновению отмечают праздник двух Святых.

Какой церковный праздник сегодня, 12.08.2018: Святые Сила и Силуан

Святой Сила имел задатки пророка, а так же отличался "силой слова". Первые упоминания о нем появились в связи с Собором Апостолов. На нем составили послание Антиохийской церкви. В послании говорилось о воздержании от идолов, блуда, убийств и не делать то, чего себе не желаешь. Было наказано Силе и Варнаве доставить послание по назначению. Во время путешествия Сила встретился и сблизился с Апостолом Павлом.

Варнава, выполнивший поручение снова вернулся в родные края. А Сила с Апостолом Павлом пошли по городам со Словом Божим.

Множество городов прошли они, прежде чем появились в городе Филиппы. Там Апостол Павел и Сила изгнали злого духа из девушки, которая совершала предсказания. Хозяева девушки, осознав прекращение прибыли, схватили Павла и Силу и отвели их на площадь. За нарушение Римских законов мужчин раздели и стали бить палками. После экзекуции отвели в темницу. Апостол Павел и Сила долго молились в темнице, а стража слушала их молитвы. Неожиданно произошло землетрясение и двери темницы открылись.

Стражник, который решил, что узники сбежали, собирался покончить жизнь самоубийством. Но когда с темницы раздались голоса мужчин, он бросился им в ноги и лично вывел их к себе домой. Там он накормил Святых и попросил о Крещении его и всей семьи. На следующий день они продолжили свой путь.

Апостол Павел в городе Коринфа назначил Силу епископом. С тех пор Сила не покидал пределов города и там же закончил свои дни. Часто Апостолы Павел и Петр писали Силе письма. В них Апостолы называли его Силуаном. Оттуда и пошло двойное название праздника, которое отмечается 12 августа. Хотя по сказаниям это один человек.

Праздник сегодня, 12.08.2018, по церковному календарю: Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого произошло 12 августа (по новому календарю) 1484 году. О его жизни известно мало. Герман был отшельником при часовне возле реки Выге. Здесь он познакомился с преподобным Савватием, который искал уединения. Вместе они переплыли море и поселились на Соловках. Около 6 лет они прожили под Секирной горой. Затем их жизнь свела с преподобным Зосимой.

Герман был не грамотен, но хотел сохранить для предков подвиги Савватия и Зосиме. И поэтому рассказывал клирикам жизненный путь преподобных и заставлял все записывать. Герман очень чтил книги. До глубокой старости он совершал путешествия за редкими книгами для Соловецкой обители. В 1479 году в Новгороде он умер. И был похоронен у часовни, возле реки Свири. В 1484 году появилась возможность перенести его гроб в обитель. При перевозке стало известно, что мощи Германа обрели нетленность.

Какой православный праздник сегодня, 12 августа: Святой Иоанн Воин

Православная церковь на равне с чествованием Святого Силы, вспоминает 12 августа 2018 года Иоанна Воина.

Родился Иоанн в благочестивой семье. Про юность его ничего не известно. Впервые о нем упоминается, когда он служил в армии императора Юлиана Отступника. Юлиан славился жестокой расправой над христианами. Иоанн Воин наоборот старался всеми силами помочь верующим людям. Часто он предупреждал о нападении, организовывал побеги пленным. Оказывал посильную помощь скорбящим и болезным людям.

Узнав про деяния своего подчиненного, император заточил Иоанна в темнице. Но вскоре убили самого Юлиана и Святой смог выйти на волю. Всю оставшуюся жизнь Иоанн посвятил служению Богу и людям.

Дата смерти Святого неизвестна. Долгое время не знали место его погребения. Но однажды Иоанн явился христианке и указал точные координаты. После чего мощи Воина были доставлены в храм апостола Иоанна Богослова. Где выяснилось, что мощи Иоанна Воина имеют силу исцеления.

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