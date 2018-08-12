Медовый Спас в 2018 году: какого числа

Медовый Спас - большой православный праздник, окутанный традициями и поверьями. В этот день в храмах освящают воду и мед в знак благодарности Богу за новый урожай.

14 августа начинается Успенский пост, установленный перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. Он продлится до 27 августа. Этот строгий пост приходится на все три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, Иисус Христос) называют три летних праздника, посвященных Христу: Медовый Спас, Яблочный Спас и Третий Спас. Медовый спас в народе принято праздновать 14 августа. Также не стоит забывать и о национальных приметах, которые издавна знали еще наши предки. Яблочный спас отмечают уже 19 августа.

Поэтому именно с Яблочного Спаса в садах начинается основная пора сбора урожая яблок и заготовок их на зиму, а сам праздник получил в народе такое аппетитное фруктовое название. В этот период начинался массовый сбор урожая. Однако праздники также отмечают и прислушиваются к народным приметам.

Медовый спас пропустить почти невозможно, так как запах, который летает в сей день в воздухе, насыщен сладостью и сдобой, во всех городских и сельских кафе выпекают маковые и медовые угощения, существует примета - чем больше съешь в этот праздник меда, тем здоровее будешь. Так же все они в честь Спасителя Иисуса Христа.

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