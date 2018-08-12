Пенсионный возраст, повышение, митинги: последние новости сегодня, 12.08.2018

Та непростая пенсионная реформа, о которой было объявлено правительством несколько недель назад, затронет огромное количество россиян. В первую очередь неприятным будет повышение возраста выхода на пенсию, что должно начаться уже с 2019 года.

Пенсионный возраст, повышение: последние новости 2018

Глава Кабмина Дмитрий Медведев сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста в России.

По его мнению, возраста выхода на пенсию является болезненной, но необходимой мерой. При этом он сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством.

"Человек не хочет пить такое лекарство, но понимает, что, если он его не выпьет, всё может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения", - поведал премьер.

Кроме того, Медведев напомнил, что в ходе формирования пенсионной системы на одного российского пенсионера приходилось четыре работающих человека. Это, по его словам, было обусловлено низкой продолжительностью жизни.

"В настоящее время это соотношение практически один к одному, что с точки зрения развития России - положительно, и люди стали жить дольше", - убежден председатель правительства.

Также он считает, что без соответствующих изменений всю пенсионную систему "может просто разорвать", несмотря на привлечение средств из резервов.

При этом он еще раз напомнил, что переход к новой пенсионной системе произойдёт в течение определенного срока, за время которого граждане РФ будут иметь возможность привыкнуть.

"Законопроект еще ожидает второе и третье чтения. Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны", - резюмировал Медведев.

Пенсионный возраст, новости: когда начнется пенсионная реформа

На сегодняшний день власти пытаются внедрить пенсионную реформу в поэтапном варианте. К сожалению, бюджет Пенсионного фонда в настоящий момент настолько скуден, что встает вопрос: сумеет ли правительство разрешить данную неурядицу и выплачивать пенсии в полном размере?

Алексей Кудрин утверждает, что в настоящий момент у России нет достаточного объема средств, чтобы осуществлять пенсионные выплаты. В минувшем году государство уже не могло проиндексировать все пенсии, предоставив альтернативу в виде единовременной выплаты в размере 5000 рублей. По утверждениям аналитиков, россияне в ходе отказа от индексации пенсий потеряли значительно больше, чем предоставленная компенсация единовременного характера со стороны государства.

В настоящее время российские чиновники отказались от проведения ежегодного пересмотра уровня пенсионных выплат на прогнозируемое значение инфляционных ожиданий в отношении работающих пенсионеров. По мнению Кудрина, все это лишь временное спасение.

Невозможно залатать огромные дыры в бюджете пенсионного фонда за счет повышения налогов или трансфертов.

По мнению экспертов, избежать повышения возрастной планки, по достижении которой россияне выходят на "заслуженный отдых", В России невозможно. Финансовые проблемы государства требуют незамедлительного вмешательства.

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