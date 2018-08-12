Путин готовится выступить по пенсионной реформе

Президент РФ Владимир Путин готовится выступить с важным заявлением по пенсионной реформе. Главе государства придется учесть интересы миллионов граждан, которые возмущены грядущим увеличением возраста выхода на пенсию.

На текущий момент сложно спрогнозировать, что конкретно скажет Путин. Однако эксперты в разговоре с корреспондентом N4k.ru пришли к выводу, что Путину придется пойти на уступки. Иного варианта, как смягчение пенсионной реформы, не просматривается в обозримом будущем. Соответственно, реформа должна удовлетворить интересы россиян.

Что касается конкретики в плане уступок, то этот вопрос остается открытым. Например, сегодня широко обсуждается вариант, когда новый пенсионный возраст для женщин будет увеличен не до 63 лет, как планировалось изначально, а до 60-ти.

Также допускается вариант, при котором для ряда категорий граждан пенсионный возраст будет сохранен на текущем уровне.

Все эти предложения со стороны правительства и президента означают лишь одно: власти всерьез опасаются народных протестов из-за увеличения пенсионного возраста. Людей наконец-то хотят услышать и сделать так, чтобы в дальнейшем ситуации не усугублялось.

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