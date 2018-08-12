Советники предложили Путину повременить с пенсионными изменениями

В адрес президента РФ Владимира Путина в последнее время поступает огромное количество предложений, связанных с пенсионной реформой. Если проанализировать мнения большинства россиян, то они выступают категорически против реформы.

Длительное время российский лидер предпочитал не комментировать грядущее повышение возраста выхода на пенсию. Однако он не сдержался и все-таки дал свою оценку. Путин выступил категорически против изменений в пенсионной сфере, пояснив, что на самом деле денег в стране хватит на то, чтобы отложить пенсионную реформу на 10 лет.

Затем из уст Путина больше не поступало заявлений по этой злободневной теме. Однако источники в Кремле время от времени информируют население страны о том, что происходит на самом деле. Так, стало известно, что советники Владимира Путина предлагают ему немного повременить с проведением пенсионной реформы.

Помощники российского президента пришли к выводу, что снизить градус напряженности можно будет с помощью уступок гражданам. В противном случае возможно дальнейшее нарастание возмущения в обществе, что может привести к дальнейшим митингам и даже беспорядкам. Допустить такое развитие событий Кремль позволить не может, поэтому все чаще в последние дни поступают предложения по смягчению пенсионной реформы.

Окончательную позицию должен озвучить именно Путин. Ожидается, что это произойдет осенью текущего года. К тому моменту власти смогут окончательно проанализировать мнение народа и понять, на какие уступки действительно следует пойти.

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