Вассерман уличил Медведева в нарушении Конституции

Та сложная экономическая ситуация, которая в последние месяцы сложилась в России, вынудила властей пойти на столь радикальную и непопулярную меру, как пенсионная реформа. Ее главной особенностью является скорое повышение возраста выхода на пенсию.

Ответственным за реформу назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Именно он публично объявил о том, что наше государство вплотную подошло к тому, чтобы пенсионная реформа не откладывалась, а начала реализовываться со следующего года. Несмотря на общее недовольство среди россиян, отказываться от пенсионных изменений Кабмин не планирует.

Тем временем все чаще в адрес Медведева поступают негативные комментарии. Их авторами становятся не только рядовые граждане, но еще и видные политические и общественные деятели. Свое заявление на сей счет сделал эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман. Он выступил с жесткой критикой в адрес премьера, которого обвинил в нарушении Конституции России.

По мнению Вассермана, инициатива Медведева лишит миллионы россиян права на получение пенсии. Ведь в конечном итоге многие люди попросту не доживут до выхода на заслуженный отдых. В свою очередь в Конституции четко прописано, что каждый гражданин имеет право на достойную пенсию.

Однако подобные выпады в адрес властей редко остаются отвеченными. Зачастую Кремль и правительство попросту игнорируют негативные выпады из-за собственной деятельности.

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