Эксперты объяснили, к чему приведет отмена пенсионного возраста

Буквально несколько дней назад в информационном пространстве нашей страны появились данные о том, что в России могут отменить понятие "пенсионный возраст". Отмечалось, что на такой шаг власти согласятся пойти с целью дальнейшего снижения социальной нагрузки на бюджет. Ведь, как известно, выплата пенсий и других социальных пособий отнимает у бюджета массу средств.

Пока россияне пытаются понять, к каким последствиям приведет подобная отмена, эксперты объяснили простым языком, что может получиться из данной затеи. Так, они сразу же поспешили заверить граждан в том, что слишком сильно им не нужно переживать из-за возможной отмены понятия "пенсионный возраст", так как оно себя исчерпало. В обозримом будущем россияне будут опираться на другие, более современные, понятия. Называется даже примерная перспектива - около пяти лет.

Грядущие изменения эксперты связывают с тем, что в РФ вот уже несколько лет проводится переустройство экономической модели. В частности, все усилия государства направлены на создание цифровой экономики. В ее рамках будет введено понятие "гарантированный базовый доход". Именно оно и заменит пенсионный возраст. Предполагается, что в будущем россиянам будут выплачиваться фиксированные денежные суммы, с помощью которых он сможет нормально жить, а не ждать пенсии.

Впрочем, говорить с уверенностью о подобных изменениях, сегодня не приходится. Для начала в стране должны произойти кардинальные изменения экономического уклада. Только после того, как Россия перестанет целиком и полностью опираться на свои природные ресурсы, и сумеет перейти к цифровизации экономики, подобные планы начнут всерьез обсуждаться.

Тем временем запланированная властями пенсионная реформа должна начаться 1 января 2019 года. В ее рамках предполагается значительное повышение возраста выхода на пенсию. С помощью данной меры правительство намерено не только поднять пенсии граждан, но еще и мотивировать людей дольше работать. Россияне в большинстве своем скептически относятся к таким инициативам.

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