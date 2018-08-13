Работающим пенсионерам запретят оформлять инвалидность

Количество ограничений, с которыми сталкиваются работающие пенсионеры, в обозримом будущем вырастет. К такому выводу можно прийти на основе анализа тех предложений и инициатив, которые уже сегодня поступают со стороны властных структур.

Новый повод поговорить на эту тему возник после того, как Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением внести поправки в законодательство, которые скажутся на привычной жизни работающих пенсионеров.

В первую очередь новые изменения затронут тех трудящихся пенсионеров, которые намереваются оформить инвалидность. Чиновники пришли к выводу, что подобная практика в последнее время участилась и с этим нужно что-то делать. В итоге они пришли к выводу, что без законодательных инициатив в данном вопросе не обойтись.

Так, Министерство труда и социальной защиты решило, что работающим пенсионерам нужно запретить оформлять инвалидность. Таким способом власти намерены поставить человека перед выбором: либо отказаться от работы в пользу инвалидности, либо же продолжать трудовую деятельность, но без права получения инвалидности.

Получается, что данная инициатива полностью перечеркнет планы людей работать с той или иной группой инвалидности, которая при нынешнем законодательстве позволяет это делать.

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