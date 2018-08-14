В России задумались отменить пенсии

Все чаще в последнее время от российских чиновников и депутатов можно услышать призывы по поводу тотального сокращения социальных расходов. Россияне возмущены, потому что уже сегодня осознают, что на пенсиях и других соцпособиях экономия продолжится.

Свежий неприятный повод поговорить на эту тему предоставил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он прямым текстом заявил о том, что в нашей стране в обозримой перспективе могут быть отменены пенсии. Володин объяснил, что государственные пенсии в их привычном виде наверняка уйдут в прошлое.

В очередной раз глава Госдумы посетовал на экономические трудности. В частности, он напомнил о том, что в пенсионном фонде имеется существенный дефицит денежных средств, который закрывается бюджетными ресурсами. В этой связи Володин допустил отмену государственных пенсий.

Не упустил возможности руководитель Госдумы высказаться о проводимой в стране пенсионной реформе. Он попросил россиян не заострять внимание на повышении пенсионного возраста, а призвал их думать о надобности повышения размера пенсий.

Тем временем, на сегодняшний день нельзя с уверенностью рассуждать о том, когда начнется повышаться возраст выхода на пенсию. Предложенный правительством вариант, который предполагал начало реформы 1 января будущего года, был подвергнут резкой критике со стороны президента Владимира Путина.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







