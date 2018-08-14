Стала известна судьба пенсионного референдума

Вокруг пенсионной реформы в последнее время ведутся большие дискуссии. В основном люди выражают свое недовольство планами властей в значительной степени поднять возраст выхода на пенсию. Россияне требуют прислушаться к их мнению и отказаться от изменений.

В конечном итоге граждане потребовали провести референдум, с помощью которого они могли бы выразить свою позицию по поводу пенсионной реформы. Реакция властей на подобную инициативу сначала оказалась предсказуемой - чиновники предпочли самостоятельно решать данный вопрос, не вмешивая в ситуацию рядовых россиян.

Однако недавно все в корне изменилось. Свое веское слово сказала Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Председатель комиссии Элла Памфилова публично заявила о том, что референдум по пенсионной тематике одобрен. Мол, теперь все в руках инициативных граждан, коим еще предстоит проделать непростой путь к реализации масштабной затеи.

На текущий момент остается актуальным вопрос о дальнейшей судьбе пенсионного референдума. Многие россияне все еще не верят в возможность его проведения, так как очевидно, что результат не понравится властям.

Если опираться на действующее в нашей стране законодательство, то можно прийти к выводу, что сейчас свое слово должны сказать регионы. В них необходимо собрать несколько миллионов подписей граждан за то, чтобы референдум состоялся. Вместе с этим не стоит забывать о тех рычагах воздействия властей, которые имеются в их распоряжении. С их помощью пенсионный референдум может быть отменен по той или иной причине.

В самое ближайшее время станет известна окончательная судьба пенсионного референдума. Пока же остается запастись терпением.

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