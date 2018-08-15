Названы новые уступки по пенсионной реформе

Многочисленные обсуждения пенсионной реформы в том или ином виде приводят к выводу о том, что властям следует пойти на уступки. В противном случае народное возмущение будет лишь увеличиваться. К чему оно приведет - сказать сложно. Однако с уверенностью можно говорить о том, что власти не захотят проверять собственный народ на стрессоустойчивость в столь щекотливом вопросе, как пенсионный.

Те народные волнения, которые прокатились по России в последние недели, явно свидетельствуют о том, что граждане не согласны с предложением правительства поднять возраст выхода на пенсию. Люди требуют либо полной отмены реформы, либо же существенных изменений с той целью, чтобы граждане не испытывали максимальный дискомфорт.

Свежие новости указывают на то, что власти прислушиваются к мнению народа. Так, вскрылись новые послабления пенсионной реформы. Например, планируется сохранить за пенсионерам все те льготы, которыми они пользуются сегодня. Данный момент актуален при достижении людьми пенсионного возраста, а также даже в случае его увеличения.

Вместе с этим практически утвержден вариант по сохранению за мужчинами и женщинами других привилегий после того, как они достигнут 60-ти и 55-летнего возраста соответственно. Речь в данном случае идет об отмене разнообразных налогов, а именно: земельного, транспортного и на недвижимость.

Как известно, в ближайшее время пенсионную реформу будут рассматривать в Госдуме. Там пройдет второе чтение. Именно в его рамках предполагается рассмотреть большое количество поправок, которые должны удовлетворить интересы граждан.

В рамках пенсионной реформы предполагается постепенное увеличение возраста выхода на пенсию, который окончательно в новом виде будет установлен к 2034 году. Мужчины в конечном счете будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины на два года раньше. Впрочем, окончательные параметры нового пенсионного возраста будут утверждены позже.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







