Стало известно, что случится, если Путин отменит пенсионную реформу

В адрес главы российского государства Владимира Путина поступают многочисленные просьбы от россиян о том, чтобы он отменил пенсионную реформу. На сегодняшний день вокруг этой темы сохраняется интрига, так как окончательное решение президент еще не принял. Он попросил депутатов обязательно прислушиваться к мнению рядовых граждан.

Основные претензии россиян связаны с их опасениями, что многие люди будут попросту не доживать до пенсии. Ведь в планы правительства входит увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Если обратиться к нынешним показателям, то предложенные показатели превосходят их на 5 и 8 лет соответственно.

На сегодняшний день мало кто из граждан верит в то, что Путин сможет своем волевым решением полностью отказаться от пенсионной реформы. В основном обсуждаются послабления. Тем временем, названы последствия для страны в том случае, если президент все-таки пойдет на такой шаг, как отмена пенсионной реформы.

По этой актуальной теме недавно выступил министр финансов Антон Силуанов. Он является ярым сторонником реформы, поэтому в очередной раз заявил о ее важности и необходимости осуществления в самое ближайшее время. Глава Минфина подчеркнул, что если отказаться от пенсионной реформы, то последствия будут крайне неприятными для людей, а в первую очередь он выделил возможное сокращение пенсий. В казне будет оставаться все меньше денег для исполнения социальных обязательств, поэтому государству придется пойти на такую непопулярную меру, как снижение размеров пенсий. Допустить этого нельзя, поэтому Силуанов предлагает не затягивать с реформой.

Вместе с этим власти уверяют население в том, что после завершения всех изменений пенсионной системы, в конечном счете удастся в значительной степени повысить материальное положение пенсионеров. Это станет возможно за счет более интенсивной индексации пенсий. Для примера можно обратиться к планам на следующий год, когда пенсии вырастут на 7 процентов, тогда как обычно этот показатель не превышает четырех процентов.

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