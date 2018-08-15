Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2019 году

В сегодняшних условиях очень трудно переоценить актуальность вопросов, которые связаны с пенсионной тематикой. Всему виной действия правительства в отношении пенсионеров. Зачастую они направлены исключительно на сокращение бюджетных расходов.

Пока россияне негодуют, что им заготовлено неприятное будущее в плане пенсионного обеспечения, Пенсионный фонд России раскрыл подробности о том, каким образом и на сколько вырастут пенсии в следующем году. Если следовать обещаниям властей, с каждым годом размер прибавки должен увеличиваться. Это будет возможно из-за реализации в стране столь нашумевшей пенсионной реформы.

2019 год должен приятно порадовать пенсионеров. Правда, речь идет только о тех гражданах пенсионного возраста, которые оставили работу. Для них предусмотрена индексация пенсий в размере 7 процентов. Данный показатель, как ожидается, в два раза превзойдет уровень инфляции. Точный размер прибавки будет рассчитываться в индивидуальном порядке и исходить из пенсии гражданина.

Что касается сроков проведения индексации, то первая из них в 2019 году запланирована на январь. Ожидается, что уже 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут повышены. Ранее подобный рост происходил 1 февраля, но недавно власти приняли решение сместить индексацию на один месяц.

Тем временем судьба работающих пенсионеров остается незавидной, если взглянуть на ближайшую перспективу. Дело в том, что в 2019 году такие пенсионеры точно останутся без индексации. Лишь 1 августа их пенсии будут перерасчитаны, но в данном случае говорить о какой-то заметной прибавки к пенсии - никак не приходится.

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