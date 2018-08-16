Депутаты захотели поднять пенсии до 25 тысяч рублей

В России вокруг пенсионной темы ведутся активные дискуссии. В основном граждане страны недовольны инициативами властей, которые направлены на то, чтобы сократить финансирование бюджетной сферы. Власти попросту хотят сэкономить на пенсионерах.

Однако свежая инициатива со стороны Госдумы свидетельствует о том, что на самом деле депутаты хотят существенно поднять пенсии граждан. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что в ближайшие годы средняя пенсия в нашей стране должна быть поднята до 25 тысяч рублей.

Володин во время публичного выступления пришел к выводу, что нынешние пенсии являются мизерными. Их размер никого не устраивает, поэтому необходимо провести работу, направленную на то, чтобы в конечном итоге пенсионное обеспечение граждан не выглядело бременем для государства, тогда как пожилые и нуждающиеся граждане чувствовали реальную финансовую поддержку.

Вместе с этим спикер Госдумы дал понять, что нынешние экономические трудности, с которыми столкнулся Пенсионный фонд, будут усугубляться в дальнейшем. Чтобы это предотвратить необходимо пройти через серьезную работу, а пенсионная реформа в этом отношении будет хорошим импульсом для развития в нужном направлении.

Тем временем на слуху заявление Володина о том, что государственные пенсии могут уйти в прошлое. К подобному выводу он пришел после анализа текущей непростой экономической ситуации в стране. Впрочем, какие-либо временные рамки спикер Госдумы обозначать не стал, а также не утруждал себя подробностями.

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