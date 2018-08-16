Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Российский президент Владимир Путин в последнее время пытается дистанцироваться от обсуждений, связанных с пенсионной реформой. Глава государства осознает, что данная тема является чувствительной для населения и он не хочет, чтобы негативные изменения ассоциировались с его именем. Пока с этой задачей президент справляется феноменально.

Тем временем в российском обществе продолжает нарастать пласт негативных мнений вокруг пенсионной реформы. Люди приходят к выводу, что с ее помощью власти стараются решить экономические проблемы, а именно существенно сэкономить бюджетные ресурсы за счет пенсионеров. В подобных условиях ничего иного, как разрабатывать уступки, у Кремля и правительства не остается. В пользу этой версии говорит и недавний комментарий со стороны Путина.

Осведомленные источники в Кремле рассказали о том, что президент пусть и неофициально, но все же постоянно интересуется пенсионной тематикой. Более того, он разрабатывает механизмы по смягчению пенсионной реформы. Ведь всем прекрасно понятно, что именно Путин будет решать, в каком виде данная реформа начнет реализовываться и когда это произойдет.

В качестве одной из меры поддержки пожилых граждан предполагается оставить прежний пенсионный возраст для женщин с тремя и более детьми. Также допустим вариант, когда возраст выхода на пенсию не будет повышаться для людей, которые на протяжении многих лет трудились на вредных производствах.

Владимир Путин рассчитывает на то, что сразу несколько послаблений пенсионной реформы позволят снизить градус напряженности в обществе. Вместе с этим в Кремле все чаще указывают на то, что полностью отказаться от реформы в сегодняшних реалиях никак не удастся.

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