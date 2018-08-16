Для женщин решили снизить новый пенсионный возраст

Вокруг пенсионной реформы, которая предполагает значительное повышение возраста выхода на пенсию, продолжаются жаркие дискуссии. В большинстве своем россияне требуют от властей отказаться от реформы, либо же провести ее в менее жестких вариантах, чем изначально предложило правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Из-за массового недовольна граждан, которые они выражают ввиду грядущего повышения пенсионного возраста, властям приходится искать варианты по смягчению реформы. Сейчас все чаще обсуждаются меры, с помощью которых удастся снизить градус напряженности в обществе. Пусть пока неофициально, но все-таки ведутся разговоры о том, как угодить пожилым людям.

Одним из самых реальных вариантов послабления пенсионной реформы называется снижение возрастной планки по выходу на заслуженный отдых. Речь идет о 60-ти годах вместе планируемого повышения пенсионного возраста до 63 лет. Сейчас эта инициатива активно прорабатывается. Поговаривают, что ее поддержал президент Владимир Путин, поэтому вряд ли могут быть сомнения, что она будет утверждена.

На текущий момент говорить об окончательной форме пенсионной реформы никак не приходится. Дело в том, что реформа в сентябре будет только лишь обсуждаться в Госдуме во втором чтении. Именно в этом формате будут рассматриваться многочисленные поправки, львиная доля которых должна понравиться гражданам.

Что касается мужчин, то для них снижение нового пенсионного возраста не планируется. Как сообщалось ранее, этот показатель для мужчин в ближайшие годы должен вырасти до 65 лет.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







