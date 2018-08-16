Стало известно, почему Путин не сдержал обещание не поднимать пенсионный возраст

Довольно свежее и одновременно резонансное заявление из уст премьера России Дмитрия Медведева о надобности проведения в стране пенсионной реформы вызвало много споров в обществе. В первую очередь граждане недовольны планирующимся повышением возраста выхода на пенсию.

Отдельное возмущение россиян оказалось сосредоточено на заявлении президента РФ Владимира Путина, который в 2005 году заявлял о том, что пока он возглавляет государство - пенсионный возраст повышаться точно не будет. Сейчас его комментарий оказался уместным. Люди начали выражать непонимание, почему столь ответственный человек, как Путин, не сдерживает свои обещания.

Сам глава государства уклоняется от прямых вопросов по этому поводу. "Оттудаваться" пришлось его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который объяснил, что случилось такового, что Путин сменил свою позицию. Дело в том, что фактически российский президент допустил повышение пенсионного возраста, так как в противном случае правительство бы никогда самостоятельно не пошло на такой шаг.

В своем объяснении Песков сразу же начал опираться на то, что заявление Путина о недопустимости роста пенсионного возраста было сделано в далеком 2005 году. Мол, с тех пор много чего изменилось и страна находится в совершенно иных условиях. Он посетовал на кардинальные изменения в демографии и указал на развитие экономики. Но больше всего поражает то, что пресс-секретарь Путин начал ориентироваться на международный опыт, когда заметил, что существующий в нашей стране пенсионный возраст является одним из самых низких в мире.

Подобные заявления со стороны официального представителя Кремля никак не успокоят взбудораженное население. Россияне продолжают настаивать на своем. Они требуют полной отмены пенсионной реформы. В этом вопросе последние надежды возлагаются именно на Владимира Путина, который не так давно все-таки заявил, что в целом не согласен с тем вариантом реформы, который был предложен кабинетом министров.

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