Невзоров объяснил, почему власти пошли на повышение пенсионного возраста

16.08.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Невзоров объяснил, почему власти пошли на повышение пенсионного возраста

Широкие дискуссии вокруг вопроса о повышении пенсионного возраста продолжаются в России и вряд ли будут окончены в ближайшее время. Всему виной желание властей поскорее реализовать пенсионную реформу, которая сильно ударит по интересам граждан.

Все чаще по этому вопросу выступают известные в нашей стране люди. Не упустил такую возможность публицист и журналист Александр Невзоров. Он не стал занимать позицию правительства, а, напротив, подверг резкой критике инициативу, связанную с увеличением возраста выхода на пенсию.

Невзоров был поражен до глубины души заявлениями от чиновников о том, что на самом деле пенсионная реформа направлена на улучшение жизни простых граждан. Публицист не верит в обещания о заметном повышении пенсий. В своих выводах он опирается на прежний опыт, когда государство неоднократно обманывало собственное население.

Журналист призвал наконец-то прекратить чрезмерную коррупцию, которая в конечном итоге вынуждают властей идти на непопулярные меры. К ним Невзоров как раз и отнес пенсионную реформу. Он уверен, что с ее помощью чиновники надеются закрыть огромные бреши в бюджете.

В заключение Александр Невзоров пришел к неутешительному выводу о том, что уже в обозримом будущем пенсии в их сегодняшнем виде будут отменены. Сейчас, по словам публициста, готовится соответствующая почва для реализации этой задумки.

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