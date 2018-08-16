Пенсионеры больше не хотят голосовать за Путина

Рейтинг президента РФ Владимира Путина в последнее время непривычно снижается. Сразу после президентских выборов уровень доверия к Путину начал снижаться. Россияне все чаще высказываются негативно в его адрес, сетуя на то, что власти проводят откровенно антинародную политику. В первую очередь речь в этом контексте идет о пенсионной реформе.

Не трудно догадаться, что наибольшее возмущение выражают люди пожилого возраста. Так, пенсионеры поражены планами властей в значительной степени поднять возраст выхода на пенсию. Несмотря на то, что окончательные изменения будут реализованы лишь к 2034 году, уже сейчас огромная часть населения нашей страны недовольна политикой Кремля и правительства.

На сегодняшний день, если проанализировать мнения людей, можно прийти к выводу, что пенсионеры отказываются в дальнейшем голосовать за Владимира Путина. Более того, они пожалели, что отдали свои голоса за президента на мартовских выборах. Ведь многие надеялись, что Путин начнет проводить социально ориентированную политику, о чем он обещал перед голосование. Однако на практике все получилось с точностью до наоборот.

Отдельные негативные комментарии в адрес главы государства поступают из-за повышения НДС, а также существенного подорожания цен на бензин, что влечет за собой рост стоимости основных товаров и услуг. Однако Путин пока предпочитает отделываться молчанием. Все острые вопросы социальной направленности он умело обходит стороной. Политологи приходят к выводу, что президент не намерен создавать вокруг себя негативный информационный фон.

Впрочем, как бы Путин не стремился дистанцироваться от острых тем, его нынешнее поведение приводит к заметному снижению рейтинга. На сегодняшний день деятельность главы государства одобряют 46 процентов россиян. К примеру можно вспомнить о рейтинге Путина перед выборами - тогда этот показатель находился на отметке в 74 процента.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







