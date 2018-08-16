Путин принял решение по работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин неуклонно следит за всеми изменениями, которые происходят в социальной жизни нашей страны. Увы, но так называемое ручное управление все еще действенно. Как бы этого не хотел глава государства, ему приходится в ручном режиме решать те или иные вопросы, а затем находить поддержку граждан из-за жесткого подхода в отношениях с чиновниками.

Свежий повод поговорить о социальной сфере возник после решения Путина выделить работающих пенсионеров в отдельную категорию. Это решение является важным, если учесть то обстоятельство, что данная категория пенсионеров оказалась в уязвимом положении из-за отмены индексации на время осуществления ими трудовой деятельности.

Глава государства заострил внимание на такой проблеме, как уровень бедности россиян. Он подчеркнул, что в данном направлении пока проводится недостаточно работы, чтобы эта напасть осталась в прошлом, либо же стремительно сокращалась. В этом контексте Путин сосредоточился именно на трудящихся пенсионеров, коих он предложил выделить в отдельную категорию граждан. Таким образом президент надеется решить их трудности материального характера.

Предполагается, что для работающих пенсионеров будут созданы более благоприятные условия для работы и жизни. В частности, будут разработаны и реализованы многочисленные льготы. Какой-либо другой, более конкретной информации, пока нет. Путин не стал вдаваться в подробности.

Сам факт того, что президент обращает внимание на работающих пенсионеров, уже должен внушать оптимизм. Ведь с 2016 года такие граждане остаются без регулярной индексации пенсий, а могут рассчитывать лишь на ежегодный перерасчет своих пенсий.

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