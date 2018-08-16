Власти отказались от радикального варианта пенсионной реформы

Те негативные настроения, которые сегодня наблюдаются среди россиян и связаны с пенсионной реформой, необходимо сокращать. К такому выводу пришли власти после того, как осознали, что люди могут пойти дальше и не ограничатся мирными протестами.

Чтобы понизить градус напряженности в правительстве обсуждают возможность сохранения действующих льгот для пенсионеров после реализации пенсионной реформы. Проще говоря, льготы планируется сохранить по возрасту, а не по выходу на пенсию. Соответствующую информацию предоставил источник, который близок к руководству партии "Единая Россия".

В основном речь в данном случае идет о льготах на проезд, а также освобождение от налога на шесть соток земельного участка и налога на недвижимое имущество.

Какие-либо дополнительные финансовые вложения в эту затею не потребуются, так как средства на эти цели выделяются из местных бюджетов. Они будут сохранены на текущем уровне, чтобы люди не чувствовали негативных изменений в плане льгот.

Ожидается, что публичные обсуждения на этот счет пройдут в рамках второго чтения законопроекта о пенсионной реформе в Госдуме.

Ранее россиян предупреждали о том, что пенсионная реформа может затронуть их интересы не только из-за увеличения возраста выхода на пенсию, но еще и в плане лишения многочисленных льгот. Теперь же выясняется, что от радикального варианта пенсионной реформы власти постепенно отказываются. Вместе с этим сейчас обсуждаются другие послабления реформы, которые удовлетворят интересы миллионов россиян.

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