Пенсионерам разъяснили достоинства карт «Мир»

С начала текущего года в социальных сетях развернулись жаркие дискуссии по поводу перевода отдельных категорий россиян на карты "Мир". Отдельное беспокойство по этому поводу выражали пенсионеры, которые изрядно расстроились из-за нововведения.

В частности, пожилые россияне начали переживать из-за сообщений, появившихся в прессе. Они указывали на явные недостатки карт "Мир" по сравнению с зарубежными платежными системами. Например, людей пугали многочисленными комиссиями и уязвимостью отечественных карт в плане взлома.

Впрочем, свежие данные от экспертов отвергают множественные догадки, связанные с картами "Мир". Оказывается, пенсионерам не следует бояться из-за перехода на такие карты. Напротив, они получают преимущества, которые были недоступны в случае с зарубежными платежными системами. Российские власти перед принятием решения о переводе пенсионеров и бюджетников на карты "Мир" самым тщательным образом проанализировали реалии сегодняшнего дня и все учли.

На сегодняшний день можно констатировать, что карты "Мир" гораздо лучше защищены, нежели карты от платежных систем Visa и MasterCard. Подобный тезис актуален именно для нашей страны, на которую систематически оказывается санкционное давление и гарантировать работу иностранных сервисов никак нельзя.

Пенсионерам также объяснили, что никакой дополнительной комиссии отечественные карты не предполагают. Более того, их перевыпуск является бесплатным. Важно также понимать, что никакого тотального перевода пенсионеров на карты "Мир" нет. На такие карты будут переведены только те пенсионеры, которые ранее получали пенсии на зарубежные карты.

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