Вскрылось огромное состояние Алины Кабаевой

Прославленная российская спортсменка Алина Кабаева после завершения профессиональной карьеры подалась в большую политику. В частности, она стала депутатом Госдумы, где, впрочем, на длительный период задерживаться не стала.

В наибольшей степени личность Кабаевой сегодня обсуждается в контексте личной жизни. Для миллионов людей интересно узнать подробности, которые спортсменка упорно держит в секрете. Это создает почву для появления всевозможных домыслов и слухов, львиная доля которых не имеет никакого отношения к действительности. Особняком в этом контексте стоят сообщения о возможной связи Кабаевой с президентом страны Владимиром Путиным. Конечно же, никаких доказательств на этот счет нет.

В Госдуме Алина Кабаева проработала до 2014 года. За несколько лет законотворческой деятельности она успела поучаствовать в принятии ряда резонансных законов. Например, закон Димы Яковлева утверждался в тот момент, когда спортсменка была полноправным депутатом, которая проголосовала за его принятие. К слову сказать, на заседаниях Госдумы Кабаева появлялась нечасто - видимо, всему виной отсутствие свободного времени.

Тем временем, если взглянуть на официальные доходы Кабаевой, то можно удивиться ее заработку. За время работы в Госдуме она получила 50 миллионов рублей. Ежегодно она получала примерно по десять миллионов рублей. А ежели обратиться к неофициальным данным, то становится понятно, что истинный доход Кабаевой в пять раз превышает официальные показатели.

Что касается недвижимости, то спортсменки принадлежит несколько земельных участков огромной площади. Кабаева является владелицей трех элитных квартир и нескольких премиальных автомобилей.

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