У Путина спросили, почему перед выборами зарплату подняли, а затем понизили

В адрес российского президента Владимира Путина в последнее время поступает много вопросов граждан, которые связаны с непростой жизнью в стране. Очевидно, что все чаще власти идут на непопулярные меры, что особенно проявилось после президентских выборов.

Очень острым остается вопрос о заработных платах. Особенно он актуален в регионах, где средняя зарплата далека от тех показателей, которые озвучиваются федеральными чиновниками. Сегодня в глубинке заработная плата в 12-14 тысяч является нормой, а люди постепенно смирились с подобными суммами, хоть и признаются, что вынуждены на всем экономить.

Недавно произошел показательный случай, когда жители республики Саха напрямую обратился к Владимиру Путину с вопросом о том, почему заработные платы с 1 января 2018 года повысили, а затем произошел откат к прежним показателям. Мужчина рассказал, что повышение зарплаты действительно состоялось, но только продержалось оно всего три месяца. В частности, с апреля зарплата вновь снизилась. Выходит, что надбавку сняли сразу после окончания выборов президента.

Вскоре выяснилось, что данный случай является вовсе не единичным. Из разных регионов поступила информация о том, что зарплаты действительно сначала повысили, а затем снизили до прежнего уровня. Россияне пришли к выводу, что с помощью такой разовой "акции" власти позаботились о том, чтобы результаты президентских выборов закончились в пользу Путина. Так и случилось. Действующий глава государства заручился колоссальной поддержкой граждан - свои голоса за него отдали около 55 миллионов человек. Этот показатель является рекордным.

Что же касается ответа со стороны Путина на довольно неприятный вопрос, то ничего нового президент не сказал. Он лишь напомнил, что подобная ситуация могла возникнуть из-за начала нового финансового года. Он также отрапортовал о том, что просил своих коллег в регионах не допустить понижения заработных плат. Что-то более конкретное из уст Путина не прозвучало, поэтому можно смело предположить, что такой ответ вряд ли устроит возмущенных граждан.

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