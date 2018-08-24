В Кремле заговорили о смягчении пенсионной реформы

Все чаще в последнее время стали звучать призывы в адрес властей о том, чтобы пенсионная реформа была смягчения. Население России выступило категорически планов правительства по повышению пенсионного возраста до 65-ти и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

До определенного момента федеральные власти отмалчивались по поводу этой щекотливой темы. Доходило даже до предположений, что президент страны Владимир Путин не хочет инициировать свое имя и репутацию со столь непопулярной реформой, как пенсионная. Но недавно ситуация поменялась и произошло это довольно серьезно.

В частности, под взором общественности оказался свежий комментарий из Кремля. Официальный представитель Путина Дмитрий Песков высказался в том ключе, что глава государства допускает вариант со смягчением пенсионной реформы. Данное заявление стало совершенно неожиданным, потому что ранее власти упорно дистанцировались от этой темы, пытаясь переложить всю ответственность на правительством и лично на премьера Дмитрия Медведева.

В частности, пресс-секретарь Путина указал на то, что президент имеет достаточно полномочий для того, чтобы изменить пенсионную реформу. В пользу такого развития событий говорит недавнее заявление Владимира Путина, в котором он выразил несогласие с первоначальным вариантом реформы.

Несколько дней назад в публичной плоскости появились сообщения, в которых отмечалось, что Путин готовится выступить с заявлением по пенсионной реформе. Тогда уточнялось, что президент решил прислушаться к мнению большинства россиян и в конечном итоге пойдет на смягчение реформы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







