Заявление Путина о смягчении пенсионной реформы готовят в условиях секретности

Совсем немного времени остается до того момента, когда президент РФ Владимир Путин выступит с важным заявлением о пенсионной реформе. Предполагается, что глава государства прислушается к мнению рядовых граждан и пойдет на смягчение этой реформы.

Из новых данных следует, что новое заявление Путина о пенсионной реформе готовится в обстановке строжайшей секретности. Планируется, что свое весомое слово президент скажет совсем скоро, 28 августа. Однако содержание его речи хранится в тайне. О нем не знают даже депутаты и другие чиновники.

Вместе с этим специалисты ранее уже выдвигали свои предположения на этот счет. Самым вероятным вариантом станет снижение предполагаемой планки пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет. Еще одним допустимым вариантом по смягчению реформы является продление переходного периода, тогда как третий - сохранение возраста для получения льгот.

Как бы ни было в итоговом заявлении Путина, сегодня очевидно, что глава государства возьмет на себя роль своеобразного спасителя будущих пенсионеров. Ведь, как он и отмечал ранее, ему не понравилось первоначальное предложение правительства, связанное с повышением пенсионного возраста.

Впрочем, если Владимир Путин согласился с самой идеей пенсионной реформы, то он выступит против своего собственного заявления от 2005 года. Напомним, тогда президент смело заявлял о том, что пока он руководит страной - повышаться возраст выхода на пенсию не будет.

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