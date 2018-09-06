Работающих пенсионеров массово проверят

В России четко прослеживается тенденция по увеличению количества работающих пенсионеров. В основном это связано с низкими пенсиями, которые буквально вынуждают пожилых россиян продолжать трудовую деятельность.

С недавнего времени Пенсионный фонд начал обращаться к практике тотальной проверки работающих пенсионеров. Подобная деятельность была инициирована не просто так. Дело в том, что в последнее время участились случаи мошенничества. Они заключаются в обмане некоторых пенсионеров, которые хотят незаконным путем получать от государства деньги.

В этом контексте больше не выглядит неожиданной ситуация, когда у трудящихся пенсионеров стали возникать проблемы с пенсиями. В частности, пенсионные выплаты для них были приостановлены. В процессе разбирательства выяснялось, что соответствующее решение было принято сотрудниками Пенсионного фонда. Здесь объясняли, что тот или иной гражданин подозревается в нарушении законодательства.

В данном случае речь идет о том, что некоторые граждане пенсионного возраста предоставляют недостоверные сведения о том, работают ли они или когда на самом деле прекратили трудовую деятельность. Вместе с этим в нарушениях уличили и работодателей, которые обязаны направлять в фонд сведения о своих работниках. В последнем случае вскрываются схемы выплаты заработной платы без учета необходимых налогов.

Среди россиян подобные массовые проверки вызвали неоднозначную реакцию. В основном россияне выступают против них, так как указывают на то, что в ряде случаев происходят ошибки, после чего пенсии перестают выплачивать добросовестным гражданам.

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