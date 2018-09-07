Медведев прояснил судьбу работающих пенсионеров

Начиная с 2016 года работающих пенсионеров выделили в отдельную категорию получателей пенсий. Главным нововведением для них стала отмена регулярной индексации пенсий. Сделано это было из-за экономических трудностей при реализации социальных задач.

С того момента прошло два года, а ситуация особенно не изменилась. Если взглянуть на свежую законодательную инициативу, указывающую на пенсионную реформу, то сразу же становится понятно, что в государстве не появились дополнительные деньги, которые можно было бы направить в социальную сферу. Из этого напрашивается вывод, что трудящимся пенсионерам не стоит рассчитывать на скорейшее восстановление индексации.

Актуальный комментарий по этому поводу недавно поступил от премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он объяснил, что в рамках пенсионной реформы не планируется возобновлять индексацию пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают трудиться.

Глава правительства указал на то, что необходимо всегда помнить о разнице доходов между работающими и неработающими пенсионерами. Последние, по словам Медведева, находятся в куда более уязвимом положении. По этой причине премьер не стал обнадеживать трудящихся пенсионеров заявлениями о возможном восстановлении индексации пенсий для них.

Вместе с этим в глаза бросается недавнее выступление президента Владимира Путина, в ходе которого он высказал свою озабоченность по поводу дальнейшей судьбе работающих пенсионеров. Глава государства попросил коллег из правительства подумать над дополнительными вариантами по оказанию помощи таким гражданам.

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