Кудрин ответил противникам повышения пенсионного возраста

Вокруг повышения пенсионного возраста, что должно начаться в России 1 января будущего года, складывается большое количество дискуссий. В целом россияне выступают против пенсионной реформы, так как полагают, что власти хотят "залезть к ним в карманы".

По этой злободневной теме высказался бывший министр финансов Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату. Именно он был ярым сторонником реформы, объясняя, что иного варианта получения дополнительных денег на "социалку" нет. Сейчас он категорично раскритиковал тех граждан, которые не хотят мириться с увеличением пенсионного возраста. Кудрин полагает, что такие люди попросту получили недостаточно информации, чтобы объективно оценить предложенные изменения.

Накануне в адрес Кудрина поступил прямой вопрос о том, чтобы он мог ответить тем россиянам, которые выступают против повышения возраста выхода на пенсию. Экс-глава Минфина разъяснил свою позицию в том ключе, что главной целью пенсионной реформы является улучшение жизни старшего поколения. Пусть сегодня многие граждане не могут с этим смириться, но в дальнейшем подавляющее большинство ощутит приятные изменения, констатировал Кудрин.

По мнению Кудрина, заботиться о будущем старшего поколения нужно уже сегодня. Он констатировал, что другого варианта, кроме повышения пенсионного возраста, не просматривается.

Ранее аналогичную позицию озвучил президент Владимир Путин. Так, глава государства попросил россиян проявить понимание и сознательность при решении этого актуального вопроса. Путин объяснил, что власти сейчас проявляют грамотную позицию, пытаясь не перекладывать решение важных вопросов на будущие поколения.

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