Россияне решили отомстить властям за повышение пенсионного возраста

07.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Бурные дискуссии среди россиян по поводу грядущего повышения возраста выхода на пенсию продолжаются. Сегодня многие граждане пытаются объединиться и найти вариант, чтобы было возможно отомстить властям за их инициативу о проведении пенсионной реформы.

Россияне решили отомстить властям за повышение пенсионного возраста

По социальным сетям с недавнего времени стали распространяться призывы к российским гражданам о том, чтобы они продемонстрировали свое возмущение пенсионными изменениями не только с помощью слов, но еще и прибегли к конкретным действиям. В этом контексте обсуждается вариант с местью в ходе губернаторских выборов, которые пройдут в ряде регионов 9 сентября.

В частности, все больше людей выступают за то, чтобы проигнорировать грядущие выборы. Таким образом они надеются донести до властей свою позицию, которая резко отличается от официальной.

Даже эксперты приходят к выводу, что в современных реалиях явка на предстоящих выборах будет очень низкой. Эти выборы самым ярким образом покажут, как пенсионная реформа повлияла на настроения в обществе. Из результатов и явки власти смогут сделать важные выводы, так как эмоции россиян из-за предложенных изменений в пенсионной сфере еще свежи.

Вместе с этим политологи не сомневаются в том, что в регионах победа все-таки останется за кандидатами от "Единой России". Такой расклад возможен с большой долей вероятности, так как на местах зачастую независимым и авторитетным кандидатам попросту не разрешили участвовать в выборном процессе.

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