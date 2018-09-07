Россиян предупредили о серьезных природных катаклизмах

Жителей России предупредили о том, что в ближайшее время страна может столкнуться с серьезными природными катаклизмами. Речь идет о наводнениях, смерчах, селевых потоках и дефиците осадков. Причиной послужил масштабное потепление, которое уже не остановить.

Столь удручающий прогноз выпустил климатолог Алексей Кокорин, который на основе полученных данных пришел к выводу, что в обозримом будущем в РФ возрастет число природных катаклизмов. Основной причиной необратимых природных процессов, как полагает специалист, станет потепление.

Примерно схожую позицию занимает представители программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы. Они выступили с прогнозом на 40 лет.

В свежем докладе экспертов говорится о том, что жителей России "подогревает" гораздо быстрее, нежели жителей остальной Земли. В частности, они указали на временной период с 1976-го по 2017 годы, пытаясь выяснить среднегодовые температуры. Они выросли в России на 0,45°C за десять лет, тогда как в мире - на 0,18°C.

В конечном итоге резкие колебания температуры станут причиной возникновения селевых потоков, смерчей, ураганов, наводнений, а также дефициту осадков. Как следствие, возрастет число пожаров из-за волн жары.

Единственным спасением, которое просматривает Кокорин, является сокращение выбросов парникового газа. Только с помощью данной меры можно постараться исправить ситуацию.

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