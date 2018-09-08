Смертельно опасные побочные эффекты найдены в популярных среди россиян таблетках

Современные исследователи не сидят без дела. Они регулярно проводят проверки различных продуктов и препаратов медицинского происхождения. Новые выводы специалистов должны насторожить миллионы российских граждан.

Свежее исследование позволило сделать неутешительный вывод о том, что после применения анальгетиков в человеческом организме могут начаться необратимые последствия негативного характера. Речь в данном случае идет о популярных обезболивающих препаратах, без которых сегодня не обходится жизнь миллионов людей. Ведь они эффективны и удобны, а учитывая всю стрессовую составляющую современного ритма жизни, без анальгетиков почти никто не обходится.

Датские ученые провели исследование конкретного препарата "Диклофенак". В ходе научной работы было установлено, что регулярное применение этого лекарства способствует увеличению риска смертельно опасных недугов на 50 процентов.

Исследователи изучили медицинские карточки порядка шести миллионов человек. Их возраст варьировался от 46-ти до 49 лет. Специалистам не составило большого труда выявить прямую зависимость между употреблением "Диклофенака" и последующим возникновением ишемического инсульта, сердечной недостаточно, инфаркта и аритмии. Смертельные последствия были обнаружены уже через месяц после начала применения данного препарата.

Для россиян подобное исследование принимает особое значение. Дело в том, что "Диклофенак" и подобные ему препараты-анальгетики, которые применяют миллионы людей, продаются без рецепта.

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