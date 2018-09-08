Путин предложил новую льготу будущим пенсионерам

08.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Масштабная пенсионная реформа, в рамках которой с 1 января 2019 года предполагается начать поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, остается в поле зрения миллионов россиян. Люди пытаются узнать детали, а власти уверяют, что реформа пойдет на пользу гражданам, особенно тем, кто уже сейчас получает от государства пенсионные выплаты.

Путин предложил новую льготу будущим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин не так давно выступил с заявлением, в котором предложил более мягкий вариант пенсионной реформы. Ему не понравилась первоначальная версия пенсионных изменений, на которой настаивало правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Путин предложил сразу несколько смягчающих моментов, которые должны понравиться россиянам.

В частности, те российские граждане, которые будут выходить на заслуженный отдых по новым правилам в ближайшие два года, смогут оформить пенсию на полгода раньше. Путин согласился на такую уступку с целью снижения общественного возмущения из-за реформы.

Ранее власти объявили о том, что никакого резкого повышения пенсионного возраста в России не будет. Этот процесс будет осуществляться в несколько этапов. Изначально нововведение затронет мужчин 1959-го и женщин 1964 годов рождения, которым в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно.

В том случае, если предложенные Путиным изменения будут утверждены, то для данной категории граждан планка нового пенсионного возраста сдвинется не на год, а на шесть месяцев. Проще говоря, мужчины смогут оформить пенсию при достижении 60 лет и 6 месяцев, а женщины в этом случае получат право на оформление пенсионной выплаты в 55 лет и 6 месяцев. Подобная льгота будет распространяться на людей предпенсионного возраста и в 2020 году.

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