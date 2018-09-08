Путин предложил новую льготу будущим пенсионерам

Масштабная пенсионная реформа, в рамках которой с 1 января 2019 года предполагается начать поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, остается в поле зрения миллионов россиян. Люди пытаются узнать детали, а власти уверяют, что реформа пойдет на пользу гражданам, особенно тем, кто уже сейчас получает от государства пенсионные выплаты.

Президент РФ Владимир Путин не так давно выступил с заявлением, в котором предложил более мягкий вариант пенсионной реформы. Ему не понравилась первоначальная версия пенсионных изменений, на которой настаивало правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Путин предложил сразу несколько смягчающих моментов, которые должны понравиться россиянам.

В частности, те российские граждане, которые будут выходить на заслуженный отдых по новым правилам в ближайшие два года, смогут оформить пенсию на полгода раньше. Путин согласился на такую уступку с целью снижения общественного возмущения из-за реформы.

Ранее власти объявили о том, что никакого резкого повышения пенсионного возраста в России не будет. Этот процесс будет осуществляться в несколько этапов. Изначально нововведение затронет мужчин 1959-го и женщин 1964 годов рождения, которым в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно.

В том случае, если предложенные Путиным изменения будут утверждены, то для данной категории граждан планка нового пенсионного возраста сдвинется не на год, а на шесть месяцев. Проще говоря, мужчины смогут оформить пенсию при достижении 60 лет и 6 месяцев, а женщины в этом случае получат право на оформление пенсионной выплаты в 55 лет и 6 месяцев. Подобная льгота будет распространяться на людей предпенсионного возраста и в 2020 году.

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