Захарченко могли убить по ошибке

08.09.2018 Автор: Рубрика: Главное Отзывов нет »

Террористический акт в Донецке, в результате которого несколько дней назад погиб глава ДНР Александр Захарченко, продолжает оставаться в центре внимания большого количества людей. Ход расследования приводит зачастую к неожиданным выводам.

Захарченко могли убить по ошибке

Новый повод для разговоров появился после того, как выдвинулось предположение, что Захарченко мог быть убит по ошибке, так как истинной целью преступников являлся другой человек. В пользу этой версии говорит тот факт, что обычно сопровождающие Захарченко люди шли в следующем порядке: сначала в то или иное помещение заходил охранник главы ДНР, затем один из коллег и только после этого шел сам Захарченко. Но в случае с гибелью руководителя ДНР этот порядок был нарушен.

Таким образом сам собой напрашивается вывод, что злоумышленники, которые прекрасно знали, как Захарченко охраняют и в каком порядке они заходят в помещения, ставили истинной целью убийства совершенно другого человека. В этом случае речь может идти о руководитель Минфина ДНР Александре Тимофееве.

Вместе с этим эксперты приходят к выводу, что убийство Захарченко вряд ли могло быть кому-то слишком выгодно. Кроме дестабилизации в регионе, вряд ли можно говорить о каких-либо весомых последствиях. Захарченко занимался исключительно политическими моментами, так как ему было важно определить правильное развитие Донецкой народной республики и позволить людям чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в завтрашнем дне.

Взрыв в кафе "Сепар", в результате которого погиб Александр Захарченко и еще один сопровождавший его мужчина, прогремел 31 августа. В этом кафе глава ДНР намеревался почтить покойного певца Иосифа Кобзона.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Захарченко могли убить по ошибке"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,414