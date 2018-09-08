Захарченко могли убить по ошибке

Террористический акт в Донецке, в результате которого несколько дней назад погиб глава ДНР Александр Захарченко, продолжает оставаться в центре внимания большого количества людей. Ход расследования приводит зачастую к неожиданным выводам.

Новый повод для разговоров появился после того, как выдвинулось предположение, что Захарченко мог быть убит по ошибке, так как истинной целью преступников являлся другой человек. В пользу этой версии говорит тот факт, что обычно сопровождающие Захарченко люди шли в следующем порядке: сначала в то или иное помещение заходил охранник главы ДНР, затем один из коллег и только после этого шел сам Захарченко. Но в случае с гибелью руководителя ДНР этот порядок был нарушен.

Таким образом сам собой напрашивается вывод, что злоумышленники, которые прекрасно знали, как Захарченко охраняют и в каком порядке они заходят в помещения, ставили истинной целью убийства совершенно другого человека. В этом случае речь может идти о руководитель Минфина ДНР Александре Тимофееве.

Вместе с этим эксперты приходят к выводу, что убийство Захарченко вряд ли могло быть кому-то слишком выгодно. Кроме дестабилизации в регионе, вряд ли можно говорить о каких-либо весомых последствиях. Захарченко занимался исключительно политическими моментами, так как ему было важно определить правильное развитие Донецкой народной республики и позволить людям чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в завтрашнем дне.

Взрыв в кафе "Сепар", в результате которого погиб Александр Захарченко и еще один сопровождавший его мужчина, прогремел 31 августа. В этом кафе глава ДНР намеревался почтить покойного певца Иосифа Кобзона.

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