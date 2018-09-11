Бывшая жена Путина раскрыла его непростой характер

Внимание к семейной жизни президента России Владимира Путина остается на высоком уровне. Россияне хотят знать, с кем живет российский лидер сегодня и каким образом сложилась судьба его бывшей супруги Людмилы Шкребневой.

Ни для кого не будет секретом, что Путин старается максимально сдержанно высказываться о своей личной жизни. Он полагает, что граждане страны должны следить исключительно за рабочими моментами главы государства. По этой причине в свободном доступе очень мало информации о личной жизни президента.

Однако недавно некоторые, доселе неизвестные подробности, раскрыла его экс-жена. Людмила, которая сейчас сменила девичью фамилию на фамилию своего нового мужа и стала Очеретной, поделилась интересными моментами. Она призналась, что жизнь с президентом является большим испытанием. Связано это не только с постоянным отсутствием супруга дома, но еще и с рядом ограничений, основная суть которых сводится к вопросам по обеспечению безопасности.

Одновременно с этим женщина заострила внимание на непростом характере Путина. В частности, он является настолько последовательным человеком, что любое решение, которое бы противоречило его взглядам и убеждениям, будет восприниматься в штыки. По мнению экс-супруги президента, такой характер позволяет ему добиваться поставленных целей, будучи у руля такой огромной и непростой страны, как Россия.

Путин совершенно не терпит обмана, а когда сталкивается с подобными проявлениями, сразу же пытается взять себя в руки, чтобы не давать волю эмоциям. Также бывшая жена главы государства уточнила, что Путин привередлив в еде. Если в каком-то блюде имеется ингредиент, который он не любит, то Путин может не прикоснуться к обеду.

Что касается причин развода, то по этому поводу Людмила заметила следующее: она устала находиться под постоянным и пристальным вниманием со стороны прессы. Также ей не нравился рабочий график мужа, которого она могла не видеть по несколько дней. В конечном итоге женщина попросила о разводе и все прошло мирно. Сейчас президент и его экс-супруга время от времени пересекаются - в основном это происходит по семейным праздникам.

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