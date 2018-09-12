Среди россиян очень актуальным вопросом последнего времени является тот, что связан с пенсионным обеспечением. Отдельной категорией получателей пенсий являются те пожилые россияне, которые продолжают осуществлять официальную трудовую деятельность.

Вот уже больше двух лет прошло с того момента, когда российские власти приняли непростое решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам. На такой шаг они пошли с целью экономии бюджетных ресурсов, которые стали в массовом порядке уходить на социальные расходы. Людей пытались заверить, что данная мера является временной, но затем риторика политиков поменялась: они начали сетовать на то, что возвращение индексации будет возможно только при улучшении экономических условий в стране.

На текущий момент вопрос о том, когда работающим пенсионерам вернут индексацию, остается крайне актуальным. Такая категория пенсионеров не может понять, почему следовало идти на жесткие меры экономии именно затрагивая их интересы. Но у властей один ответ: мол, разница в доходах у трудящихся и неработающих пенсионеров велика, поэтому нужно кем-то жертвовать.

В Госдуме на регулярной основе возникают дискуссии по этой щекотливой теме. Отдельные депутаты нижней палаты парламента выдвигают предложения о том, чтобы индексация пенсий для работающих пенсионеров была возвращена в полной мере. Другие уверяют, что на такой шаг в нынешних реалиях пойти невозможно. Споры продолжаются, а окончательное решение вряд ли будет выработано в ближайшее время.

По этому поводу высказывался и президент Владимир Путин, который приходил к выводу, что работающих пенсионеров и вовсе нужно выделить в отдельную категорию получателей пенсий. Правда, он не уточнял, что это значит и когда будут приняты хоть какие-нибудь положительные решения в этом направлении.

Из всего этого можно сделать промежуточный вывод о том, что пока дальше разговоров ситуация не заходила. Соответственно, трудящимся пенсионерам не стоит в ближайшие годы рассчитывать на восстановление индексации пенсий. Если это и произойдет, то точно данное решение будет заранее анонсировано. Пока же об этом никто всерьез не говорит.

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