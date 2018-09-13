Медведев объяснил, что будет дальше с пенсионной реформой

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, которого по сути назначил ответственным за пенсионную реформу, объяснил дальнейшие шаги властей в этом направлении. Он постарался заверить людей в том, что их интересы обязательно будут учтены.

На сегодняшний день в России прослеживается весьма интересная тенденция: россияне возмущены пенсионную реформой, несмотря на все попытки политиков объяснить, что она направлена на повышение материального достатка пенсионеров. Это означает лишь то, что многие люди разочаровались из-за действий властей в социальной сфере. Россияне буквально настаивают на том, что от реформы отказались, а пенсии индексировались на должном уровне.

Как заявил накануне Медведев, в ближайшее время пенсионная система подвергнется дополнительным корректировкам. Они будут возможны в случае возникновения противоречий при реализации изначальных задумок парламентариев. В частности, речь идет о послаблениях, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным.

Отдельное внимание правительство намерено сосредоточить на рынке труда, который в будущем будет меняться на основе новшеств в социальной сфере. Медведев уточнил, что властям придется реагировать на ущемления прав граждан работодателям. Ведь в обозримом будущем россиянам придется работать дольше, чтобы затем получить возможность выйти на пенсию.

В этом контексте нужно напомнить, что на местном уровне вскоре возникнут изменения, которые позволят сохранить льготы на переходный период. Проще говоря, за гражданами должны остаться действующие региональные льготы, которые предоставляются женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет.

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