Власти приняли решение не повышать пенсионный возраст для миллионов россиян

Бурные дискуссии вокруг вопроса о повышении возраста выхода на пенсию не утихают. Все объяснения со стороны властей о том, что реформа принесет массу плюсов, не устраивают россиян. Люди настаивают на полной отмене всех изменений в пенсионной сфере.

В ходе обсуждений пенсионной реформы происходит замалчивание некоторых аспектов, на которые следует обратить внимание. В частности, недавно стало известно, что повышение пенсионного возраста не затронет несколько миллионов россиян. В этом контексте следует говорить о силовиках и военнослужащих.

Для данных категорий граждан будет сохранен прежний порядок выхода на пенсию. В частности, военные и представители силовых структур будут иметь право на заслуженный отдых при достижении 45-летнего возраста, либо в том случае, если стаж по месту работы превысит 20 лет. Проще говоря, никаких изменений в этом плане для таких граждан не последует в рамках пенсионной реформы.

Получается, что власти негласно решили освободить силовиков и военных от такой неприятной участи, как рост пенсионного возраста. В целом это решение является справедливым, если учитывать те условия работы, в которых трудятся представители ряда профессий из этих непростых областей.

Напомним, правительство изначально предложило вариант по увеличению пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. С этим не согласился президент Владимир Путин, который настоял на том, чтобы для женщин новый возраст выхода на пенсию был снижен до 60 лет, тогда как в случае с мужчинами корректировок не будет - по новым правилам они будут выходить на пенсию на пять лет позже нынешнего срока.

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