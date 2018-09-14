Названы получатели тысячи рублей к пенсии в 2019 году

Многочисленные разговоры о пенсионной реформе, которая начнется в России 1 января 2019 года, сводятся к противоречию между россиянами и властями. Последние уверяют граждан в том, что на самом деле реформа несет в себе массу плюсов.

В частности, в правительстве рассказали о том, что с помощью пенсионных преобразований будут высвобождены дополнительные финансовые ресурсы, которые можно будет направить на более интенсивную индексацию пенсий. С недавнего времени обсуждается вариант, когда пенсионные выплаты граждан будут ежегодно индексироваться на одну тысячу рублей. Этот показатель является усредненным, поэтому нельзя говорить о том, что пенсии абсолютно всех пенсионеров поднимутся на такую сумму.

В данном случае необходимо заострить внимание на том, что подобные разговоры возникли по той причине, что следующая индексация пенсий, которую называют плановой, состоится 1 января 2019 года. Ее размер окажется почти в два раза аналогичного повышения в прошлом году - около 7 процентов. Соответственно, на прибавку в размере одной тысячи рублей смогут рассчитывать те пенсионеры, размер пенсии которых составляет 14,5 тысяч рублей.

Из этого напрашивается вывод, что остальные пенсионеры, пенсии которых не дотягивают до этой суммы, не смогут рассчитывать на столь солидную прибавку. Если говорить еще проще, то конечная величина повышения будет напрямую зависеть от размера пенсионной выплаты гражданина, которая с первого числа следующего года вырастет на семь процентных пунктов.

Еще одной особенностью грядущей индексации пенсий является то обстоятельство, что она будет распространяться только на неработающих пенсионеров. В свою очередь те пенсионеры, которые продолжают официально трудиться, в 2019 году смогут рассчитывать исключительно на перерасчет пенсий, проходящий традиционно в августе.

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