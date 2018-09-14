Путин задумался отложить пенсионную реформу

Российские власти относительно недавно пришли к выводу, что пенсионная реформа не находит поддержки в обществе. Именно этим объясняется заявление президента страны Владимира Путина, в ходе которого он озвучил целый ряд компромиссных решений.

Именно от главы государства ожидали важного решения, с помощью которого он мог бы полностью отменить крайне неприятную для россиян реформу. Однако этого не произошло, так как Путин пошел по менее радикальному пути. Он лишь согласовал послабления, которые в целом не приглянулись большинству граждан.

Теперь же появились разговоры о том, что российский лидер может отложить пенсионную реформу до 2020 года. На такой шаг он пойдет только в том случае, если общество и дальше будет крайне негативно отзываться о реформе. В Кремле на полном серьезе сейчас обсуждают подобный вариант развития событий.

Эксперты проанализировали такую возможность и сделали вывод, что реформу действительно могут отложить на один год. Подобный вариант просматривается на горизонте в контексте возможного роста протестных настроений. Проще говоря, если и дальше россияне будут выходить на несогласованные митинги, то властям придется искать компромисс.

На сегодняшний день можно констатировать, что Владимир Путин крайне осторожно рассказывает о пенсионной реформе. Например, он не обозначал сроки реализации этой масштабной затеи. Соответственно, можно предположить, что вариант с отсрочкой реформы выглядит вполне допустимым.

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