Продукты малоимущим россиянам будут продавать по карточкам

Идея о том, что возродить в России продуктовые карточки, появилась несколько лет назад. Власти страны пришли к выводу, что с помощью данной меры удастся в значительной степени облегчит жизнь тех граждан, которые испытывают финансовые затруднения.

Свежие данные по этой теме указывают на то, что такие карточки начнут работать в нашей стране уже в 2019 году. Сейчас прорабатываются основные аспекты, а также определяется перечень лиц, которым будут доступны продуктовые карточки.

Уже известно, что с помощью таких карточек можно будет купить основные продукты питания. Их точный список будет определен позже, так как сейчас производится анализ ситуации и опрос малоимущих граждан. В частности, с помощью таких данных удастся точно определить заинтересованность людей в тех или иных продуктах питания.

Из проекта закона, который наверняка будет утвержден в следующем году, следует, что на продуктовые карточки будет зачисляться определенная денежная сумма. Ее нельзя будет снять, потому что она распространяется исключительно на продукты первой необходимости. Получить такие карточки смогут только те россияне, которые столкнулись с экономическими трудностями и их материальное положение вызывает вопросы.

Вместе с этим данное решение позволит наделить работой отечественные производства, которым придется увеличивать выпуск своей продукции в связи с повышением спроса на ряд продуктов питания.

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