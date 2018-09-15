Медведев решил изменить правила индексации пенсий

Ситуация с пенсионным обеспечением российских граждан остается в поле зрения миллионов россиян. Люди в основном выражают недовольство, потому что мало кто хочет ощутить на себе повышение возраста выхода на пенсию.

Вместе с этим под пристальным взором граждан остается такой момент, как индексация пенсий. Особенно он стал актуален после свежего заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Речь в данном случае идет о нововведениях, на которые пошел Кабмин по части индексации пенсионных выплат.

Несколько дней назад Медведев объявил о том, что с 2019 года меняются сроки индексации пенсий по старости. Если раньше такое повышение проходило 1 февраля, то теперь она будет осуществляться на месяц раньше, а именно 1 января. Чем обусловлен подобный перенос индексации - власти объяснять не стали. Для россиян, если абстрагироваться от общих заявлений правительства, никаких изменений не произойдет.

Более важным изменениям, на котором настояли в правительстве, является более высокий процент индексации. Со следующего года этот показатель будет увеличиваться не на величину инфляции, а на фиксированный процент. Например, в 2019 году индексация составит 7 процентов, а в последующие два года - 6 процентов.

Подобные перемены стали возможны в рамках пенсионной реформы, которая должна стартовать 1 января будущего года. В рамках этой реформы будет значительно повышен возраст выхода на пенсию - для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет.

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