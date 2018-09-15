По работающим пенсионерам приняли решение

Большое количество обсуждений, связанных в той или иной мере с работающими пенсионерами, в последнее время растет из месяца в месяц. Всему виной, если так можно выразиться, пенсионная реформа, в рамках которой предполагается помогать пенсионерам.

Трудящиеся пенсионеры в нашей стране занимают огромное место в общем списке пенсионеров. Дело в том, что количество таких пенсионеров растет из года в год. Происходит это по той причине, что люди пожилого возраста недовольны размером своей пенсии, что вынуждает их продолжать трудовую деятельность.

В рамках пресловутой пенсионной реформы время от времени возникают разговоры о том, чтобы работающим пенсионерам была восстановлена индексация пенсий. От нее, к слову сказать, власти отказались примерно два года назад. Тогда все отсылки упирались на экономические трудности. Время шло, но никаких весомых изменений не происходило.

Сегодня на горизонте замаячила реальная возможность восстановить таких пенсионеров в регулярном повышении пенсионных выплат. Однако власти пришли к другому решению. Они констатировали, что в ходе пенсионной реформы восстанавливать индексацию пенсий тем пенсионерам, которые продолжают трудовую деятельность, не следует. Соответственно, в очередной раз можно убедиться в попытках властей сэкономить бюджетные ресурсы.

Получается, что в голом остатке все обещания депутатов в той части, что как только появятся свободные финансовые ресурсы, пенсии работающих пенсионеров вновь будут индексироваться, никак не вяжутся с реальной действительностью.

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