В России снизили стаж для досрочного выхода на пенсию

Многочисленные законодательные инициативы, которые появляются в последнее время и неразрывно связаны с пенсионной системой, волнуют миллионы граждан. Для людей важно разобраться во всех нюансах, дабы не остаться в проигрыше.

Свежие данные на этот счет свидетельствуют о новом предложении президента Владимира Путина, который решил понизить необходимый стаж для выхода на заслуженный отдых. Еще совсем недавно этот показатель для женщин находился на отметке в 40 лет, тогда как мужчины могли выйти на пенсию раньше, имея за плечами 45 лет трудового стажа. Однако Путин не согласился с этим и предложил в рамках пенсионной реформы снизить данный показатель до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин.

Казалось бы, что подобная мера направлена на поддержку россиян, которые за свою жизнь прилично отработали и теперь имеют законную возможность выйти на пенсию на несколько лет раньше установленных сроков. Однако на практике все равно получается странна картина. Ведь радоваться сегодня должны те граждане, которые начали работать в 17 лет.

Вместе с этим в глаза бросается то обстоятельство, что само понятие "досрочно" вовсе не означает, что оно начнет работать, когда наберется требуемый стаж. На самом же деле власти России уточнили, что "досрочно" - это когда не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста у человека должен быть выработан необходимый стаж для этого.

Важно понимать, что во внимание принимается исключительно официальный страховой стаж. Проще говоря, речь идет о тех периодах, когда за работника уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

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