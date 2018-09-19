Медведев объявил о корректировке пенсионной реформы

Правительство России продолжает работу в рамках широко обсуждаемой пенсионной реформы. На текущий момент нельзя говорить о том, что данная реформа утверждена в окончательном виде. Пока еще остается слишком много спорных моментов.

О начале реформы с 1 января 2019 года ранее объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Буквально сразу после этого среди россиян возникло недоумение - люди не могли поверить своим ушам, когда узнали, что пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Позже, правда, эти параметры были скорректированы. Президент Владимир Путин снизил новый пенсионный возраст для женщин до 60 лет.

Теперь же выясняется, что пенсионная реформа и дальше будет трансформироваться. Соответствующее заявление сделал Медведев, который провел заседание правительства. В частности, во время заседания он объявил своим коллегам о том, что с принятием законопроекта о пенсионной реформе работа чиновников не заканчивается, а только начинается.

Глава правительства заострил внимание на том, чтобы при реализации этой масштабной затеи следует самым внимательным образом отслеживать, как исполняются нормы законодательства. Сразу после утверждения изменений в России начнется переходный период, в ходе которого власти будут отслеживать все недочеты и оперативно их устранять.

Вместе с этим Медведев пояснил, что правительство намерено и дальше прислушиваться к мнению граждан по столь острой теме, как рост пенсионного возраста. Однако он не стал вдаваться в подробности, поэтому на текущий момент проблематично говорить о тех мерах, на которые в будущем пойдут российские власти в рамках пенсионной реформы.

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