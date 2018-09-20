Названы получатели двух пенсий

Большое количество обсуждений, возникающих на просторах интернета среди пенсионеров, связано с появлением информации о том, что определенные категории граждан в России могут получать от государства сразу две пенсии. Однако достоверных сведений по этому поводу какое-то время не было. Появились они только после официального заявления со стороны Пенсионного фонда.

Чтобы понять этот момент необходимо обратиться к законодательству, а именно законам "О страховых пенсиях" и "О государственном пенсионном обеспечении". В некоторых моментах людям полагается две пенсии, но нормативные документы предписывают получать только одну. Соответственно, россиянам приходится останавливаться на той, что больше. Впрочем, есть и такие граждане, которые все-таки получают две пенсии, так как они в наибольшей степени нуждаются в поддержке государства.

Накануне сотрудники Пенсионного фонда прояснили этот момент и стало понятно, кто сегодня в России может получать сразу две пенсии. Оказалось, что речь идет о следующих категориях:

• Участники войны, которые стали инвалидами или получили знак "Житель блокадного Ленинграда";

• Люди, получившие инвалидность после военной травмы;

Они имеют право получать государственную пенсию по инвалидности, а также страховую пенсионную выплату по старости.

Вместе с этим в законодательстве прописаны и другие лица, которым полагает две пенсии. В частности, в этом случае речь идет о страховой пенсии и пенсии по потере кормильца. Две пенсии могут получать:

• Нетрудоспособные члены семей тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

• Родители военнослужащих, умерших во время прохождения службы или по причине получения военной травмы после увольнения;

• Супруги военнослужащих, погибших при исполнении своего военного долга. Пенсия в этом случае будет отменена, если супруг вступил в новый официальный брак.

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