Россиян предупредили о грядущем массовом увольнении

С развитием технологий имеются как положительные моменты, так и резко отрицательные. Например, к последним можно отнести постепенную замену ручного труда на роботизированные технологии. Изменения затронут в самое ближайшее время миллионы россиян.

Специалисты пришли к выводу, что современные технологии позволят создать 133 миллиона новых рабочих мест. Из этого можно сделать вывод о том, что роботы станут неотъемлемой частью жизни, что частично просматривается уже сегодня.

В текущем году на долю машин и алгоритмов приходится около 29 процентов всех рабочих часов, тогда как через три года этот показатель увеличится до 42 процентов, а в 2025 году достигнет отметки в 52%.

Неудивительно, что роботы будут справляться с куда большим массивом работы, нежели люди. Впрочем, в некоторых отраслях полностью полагаться на технику будет невозможно, так как роботы лишь частично заменят человеческий труд.

Россию инновации не обойдут стороной. Эксперты пришли к выводу, что уже в самое ближайшее время под сокращение могут попасть до 30 процентов персонала почти во всех секторах. Речь идет о миллионах людей.

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